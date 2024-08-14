В Тюменской области не допустят повторения "блэкаутов" конца 2023

В Тюменской области не допустят повторения "блэкаутов" конца 2023 г.

"Безусловно, ситуация была напряжённой. Причина - активная застройка пригородов Тюмени, из-за чего растет нагрузка", - сказал во время пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

Власти вместе с сетевыми компаниями составили план работы на три года. Основные мероприятия запланированы на 2024 г. За этот год 17 объектов сделаны, 29 - в плане. Повторение ситуации конца прошлого года исключено.

Напомним, Больше восьми тысяч человек в мороз остались без света и тепла в посёлках Тюменской области. Причиной стало возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское. Следователи, занявшиеся делом о некачественном электроснабжении, выяснили, что при увеличении роста застройки в Тюменском районе не обеспечено пропорциональное увеличение количества электрических узлов, в результате чего жители домов периодически оставались без света, а те, у кого установлены только электрокотлы, - без тепла. С наступлением морозов люди увеличили мощность, потребляемую электрокотлами, что привело к перегрузке оборудования, которое вышло из строя.