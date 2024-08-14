Стало известно, сколько российские родители собираются потратить на сборы в школу

Россияне начали активно собирать детей в школу и готовиться к предстоящему учебному году.

Оказалось, что на сборы ребенка в школу 62% граждан хотят уложиться в сумму до 20 тыс. руб. Около трети рассчитывают потратить 10-20 тыс. руб. Основными статьями расходов традиционно станут одежда и обувь (84%), канцтовары (58%) и новый рюкзак или сумка (47%), это данные опроса сервиса "Авито".

Чаще всего россияне покупают школьные товары в специализированных магазинах (63%), но также популярностью пользуются покупки в интернете (57%), чуть реже – супермаркеты (42%), а рынки и вовсе становятся экзотикой (24%).

Для 54% родителей поиск и покупка нужных вещей к школе — это самая хлопотная часть подготовки к новому учебному году, выяснили исследователи.