Поиски пропавшей на реке семьи хантов продолжаются. Найдено еще одно тело

В Сургутском районе продолжаются поиски семьи хантов, пропавших на реке Малый Юган. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, сегодня водолазы обнаружили тело еще одной женщины.

На сегодняшний день обнаружены и извлечены из воды тела двух женщин 1980 и 2001 годов рождения и двух детей 2022 и 2023 годов рождения.

Напомним, 8 августа, около 10.00 группа хантов на моторной лодке "Казанка" выехала от стойбищ Асимовы в сторону стойбищ Каймысовы по реке Малый Юган. До места они так и не добрались. На связь не вышли.

Всего, по данным СКР, в лодке находились семь человек, из которых четверо - несовершеннолетние. По факту безвестного исчезновения семьи возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Причины и обстоятельства случившейся трагедии устанавливаются. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.