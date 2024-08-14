В Академическом районе пройдет бесплатная вакцинация животных от бешенства

Сегодня в Академическом районе Екатеринбурга пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства. О этом сообщает пресс-служба районной УК.

Местные жители до сих пор сообщают о гуляющих по Академическому лисах. Управляющая компания просит быть бдительными: не приближаться к диким зверям, а также не гладить и не кормить бездомных животных. Домашних же советуют прививать, так как они могут заразиться при прогулке на улице и передать бешенство другим питомцам.

Сегодня с 11.00 до 16.00 специалисты Управления ветеринарии проведут бесплатную вакцинацию против бешенства во дворах: ул. Мехренцева, д.1 и д.3, а также ул. Цветаевой, д.2 и д.4.

В остальные дни питомца можно бесплатно привить от бешенства в любой районной ветстанции:

СББЖ Кировского района - ул. Вилонова, 4, тел. +7(343)300-85-00;

СББЖ Верх-Исетского района - ул. Красноуральская, 2, тел. +7(343)300-84-00;

СББЖ Орджоникидзевского - Железнодорожного района - ул. Избирателей, 148, тел. +7(343)363-33-52;

СББЖ Чкаловского - Ленинского района - ул. пер. Дунитовый, 42, тел. +7(343)363-33-58;

СББЖ Октябрьского района - ул. Апрельская, 26, тел. +7(343)363-33-59.

Напомним, что в Академическом районе Екатеринбурга ввели карантин по бешенству. Причиной стал мертвый лисенок с признаками бешенства, найденный на территории детского сада рядом с Березовой рощей.

Прививку можно ставить питомцам в возрасте от 3 месяцев. Для выработки иммунитета прививаться нужно один раз в год.

В случае, если человека поцарапало или укусило дикое животное, следует сразу же обратиться в травмпункт. В зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций.

Отметим, что здоровое животное будет держаться подальше от жилища человека. Однако зараженное бешенством не испытывает страх и может максимально близко подойти к человеку. Показателен также будет внешний вид и поведение зверя: постоянное стремление двигаться вперед, взъерошенность, спазм глотательных мышц (со стороны может показаться, что зверь чем-то подавился), изменение поведения, отсутствие страха перед человеком, боязнь воды (у заболевания есть второе название – гидрофобия).