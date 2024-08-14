Ущерб от паводка в Тюменской области составил 2,7 миллиардов рублей

Ущерб от паводка в Тюменской области составил 2,7 млрд рублей. В регионе было затоплено более 200 дорог и 28 мостов. На восстановление основных участков уже выделено 500 млн рублей. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор сообщил об обращении в Москву, в надежде, что расходы частично компенсируют из федерального бюджета.

Недавно завершила работу комиссия федерального дорожного агентства.

Было подтоплено четыре социальных учреждения. Повреждения, по словам главы региона, незначительные, будет проведен небольшой ремонт. ФАП в Назарово построят заново. Соответствующее распоряжение Моор уже подписал.

Губернатор заявил, что понимает, что ситуация может повториться, учитывая, что за семь лет произошло два крупных наводнения. Поэтому властям предстоит выполнить устройство гидротехнического сооружения дамбы в городе Ялуторовске, протяженностью чуть более пяти километров. Эта дамба надежно защитит весь город от возможных больших половодий на реке Тобол. Также разработана проектно-сметная документация на реконструкцию дамбы в Тобольске, в пойме реки Иртыш.

Большинство из выполненных временных земляных насыпей разбирать не станут, уберут только те, что мешают проезду. Местами будет поднят уровень дороги, чтобы само дорожное полотно работало как защита от паводка.

Также глава региона рассказал о выплатах людям, оказавшимся в зоне подтопления. Ранее сумма выплат пострадавшим от паводка составляла 10 тысяч рублей, а также по 50 тысяч и 100 тысяч рублей за утраченное имущество. Сумма этих выплат была увеличена в полтора раза до 15, 75 и 150 тысяч рублей. До этого повышения было выплачено 233 млн руб., еще по 50 тысяч рублей на семью — региональные выплаты, общая сумма которых превысила 30 млн руб.

По словам губернатора, все люди получат доплаты без дополнительного обращения.

Также Моор рассказал о восстановлении домов, оказавшихся в зоне подтопления. Большинство из них требуют капитального или текущего ремонта. На эти цели выплаты идут в три этапа. Человек берет часть денег, потом отчитывается о приобретении материалов и выполнении работ, получает вторую и третью часть при необходимости. Порядка 30 домов в силу паводка признаны непригодными для проживания. В этом случае люди получают деньги на строительство нового дома или приобретение другого жилья. Выплачено более 80 млн руб. Выплаты продолжаются.

"Весь объем мы выплатим, перед нашими муниципалитетами стоит задача, чтобы к 1 октября все жилье либо было восстановлено, либо приобретено новое жилье, чтобы у людей, пострадавших от паводка, к началу зимы все вопросы с жильем были решены", — заявил губернатор.

Напомним, паводок в этом году побил исторический рекорд, уровень воды в реках Ишим и Тобол поднялся выше, чем во время паводка в 2017 году.