14 Августа 2024
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Происшествия Тюменская область
Фото: Правительство Тюменской области

Моор рассказал о подследственном заместителе губернатора Вахрине: Зарплату он не получает

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 80-летию региона, высказался об уголовном деле своего заместителя Вячеслава Вахрина.

"Идут следственные действия. Вопреки информации из различных telegram-каналов, зарплату он не получает, а его полномочия распределены между другими заместителями", - сказал Моор.

Ранее сообщалось, что губернатор подписал постановление о перераспределении полномочий.

Заместителю губернатора Тюменской области Сергею Шустову поручено координировать и контролировать деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области и государственной жилищной инспекции Тюменской области. Кроме того, на указанный период Сергей Шустов возглавил штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву поручено координировать и контролировать деятельность департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области и региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. Также Андрей Пантелеев возглавит межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Тюменской области.

Заместителю губернатора Тюменской области Павлу Белявскому поручено координировать и контролировать деятельность департамента информатизации Тюменской области.

8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции, в августе срок ареста продлили до 6 ноября. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. С 2012 г. являлся заместителем губернатора Тюменской области.

Теги: александр моор, вячеслав вахрин, дело, полномочия


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