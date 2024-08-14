В кампусе УрФУ заливают каркас будущего здания института экономики и управления

В новом кампусе Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге возводят каркас третьего этажа здания института экономики и управления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", строители залили уже более 12 тысяч кубометров бетона, еще почти 2 тысячи кубометров бетона использовано при устройстве 685 свай фундамента. В августе на площадке приступят к фасадным и кровельным работам, а монолитный каркас здания будет полностью закончен к концу сентября. Строительные работы на площадке выполняет "Атомстройкомплекс", генеральным подрядчиком объекта является компания "Синара-Девелопмент".

"На объекте при устройстве фундамента здания применена технология буронабивных свай: на участке бурится скважина, заполняется арматурным каркасом с последующей заливкой бетоном и устройством монолитного ростверка. Такое же решение мы успешно применили ранее при строительстве Дворца водных видов спорта. Суммарно на возведение подземной части института потребовалось девять месяцев, сейчас на площадке производятся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей", - рассказал руководитель строительства компании "Атомстройкомплекс" Сергей Горбанев.

В августе строители приступят к монтажу витражного остекления и устройству мембранной кровли. Площадь окон и витражей составляет почти четверть от площади всего фасада – более 3,5 тысячи квадратных метров, что позволит обеспечить максимальную инсоляцию в аудиториях. При устройстве кровли здания будет использована трехслойная полимерная мембрана, высококачественный материал отечественного производства с повышенной прочностью и устойчивостью к УФ-излучению. В сентябре планируется запуск тепла для производства внутренних отделочных работ.

"Срок сдачи объекта – четвертый квартал 2025 года, все работы проходят в сжатые сроки и требуют от участников строительства большого опыта в возведении крупных объектов федерального и регионального уровня. В настоящее время на возведении каркаса здания работают четыре монолитные подрядные организации, еще две выполняют кладочные работы. Всего на объекте ежедневно трудятся 200 специалистов, и их число будет расти", - отметил Сергей Горбанев.

Университетский кампус в Новокольцовском районе возводят в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Здесь уже сданы общежития для студентов УрФУ, а в непосредственной близости построен Дворец водных видов спорта – крупнейший и самый современный в России.