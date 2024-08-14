14 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловская область выплатит "золотому" регоператору "Рифей" почти 850 миллионов рублей

"Компания "Рифей", известная в Свердловской области как региональный оператор, повышающий и без того высокие тарифы на услуги ТКО, получит около 850 млн рублей. Соответствующее решение приняла комиссия Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Согласно протоколу от 9 августа текущего года, ООО "Компания "Рифей" подала заявку на предоставление из областного бюджета субсидий, возмещающих доходы регоператора из-за установления для уральцев льготных тарифов в сфере обращения с ТКО. Из пяти членов комиссии по решению такого рода вопросов с регоператорами присутствовали четверо, которые единогласно проголосовали за выделение из областного бюджета 849 млн 539 тыс. 656 рублей 62 копеек.

Откуда взялась такая сумма, в департаменте информполитики региона Накануне.RU пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, что с 1 июля 2024 года РЭК взвинтила тарифы на вывоз мусора сразу в два раза для потребителей АПО-1, где работает регоператор "Рифей". Сделано этого якобы из-за расходов на эксплуатацию нового мусоросортировочного комплекса в Краснотурьинске. В недавнем постановлении РЭК тарифы на вывоз ТКО в северной зоне выросли не до 944,4 рубля, а вдвое больше, до 1989,46 рубля за кубометр.

С учетом нормативов для жителей многоквартирных домов плата должна была составить 334,22 рубля на каждого зарегистрированного, а для собственников частных домов – 377,99 рубля на человека. Но в квитанциях жители таких цифр не увидят. Как оказалось, разницу компенсируют из бюджета Свердловской области. Поэтому рост платежа для граждан не превысит 9,8%, как и по всем другим услугам. И тем не менее, тариф "Рифей" является самым высоким среди всех других региональных операторов Свердловской области, превышая соседские почти в три раза.

Подробнее о том, насколько это влияет на обычный быт северных свердловчан, мы писали ранее.

Теги: Рифей, регоператор, субсидия, льготный тариф


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