Запад будет призывать Киев к завершению конфликта, даже если Трамп не победит - FT

Запад продолжит оказывать давление на Киев с целью завершения российско-украинского конфликта, даже если Дональд Трамп проиграет выводы, считают источники Financial Times. И украинские власти это понимают, этим – отчасти – объясняется и нынешняя атака на Курскую область.

Среди инструментов "давления" будет сокращение финансовой и военной помощи Украине, что в целом соответствует тем планам Трампа, которые он уже успел озвучить.

Издание отмечает, что эта ситуация беспокоит и некоторых европейских лидеров, оказывающих поддержку Украине, но возможностей и влияния (и, возможно, реального желания) противостоять Вашингтону в этом давлении на Киев у них также нет. Есть вариант усиления помощи Украине со стороны ЕС, но никаких конкретных планов пока не обсуждается.