14 Августа 2024
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Экономика
Фото: Накануне.RU

ТМК отчиталась о чистом убытке за первое полугодие 2024 года

Трубная металлургическая компания (ТМК) отчиталась за шесть месяцев 2024 года. Так, чистый убыток за данный период времени составил 1,8 млрд руб.

Как отмечает компания, на рынке трубной продукции наблюдалось снижение спроса в сегменте линейных бесшовных труб и бесшовных труб общего назначения. Кроме этого, себестоимость производства находилась под давлением на фоне роста цен на основное сырье (металлолом). А уровень инфляции в России продолжил расти, что привело к ужесточению денежно-кредитной политики и существенному повышению уровня процентных ставок, которое оказывало весомое давление на процентные расходы ТМК в отчетном периоде.

Несмотря на усложнившиеся условия на рынке, ТМК удалось сохранить высокий уровень объема продаж и выручки. Согласно финансовому отчету по МСФО, общий объем реализации трубной продукции в первом полугодии 2024 года увеличился на 4,9% и составил 2 215 тыс. тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 1 646 тыс. тонн, а сварных труб – 570 тыс. тонн. Выручка компании в первом полугодии 2024 года практически не изменилась г/г и составила 276,7 млрд руб.

В компании отмечают, что во втором полугодии 2024 года ТМК перейдет к корректировке отпускных цен на бесшовные трубы вслед за значительным ростом цен на сырье в течение прошедшего года. Кроме того, ТМК проведет работу по оптимизации оборотного капитала с целью его частичного высвобождения и будет стремиться к ускоренному сокращению долговой нагрузки в течение второго полугодия 2024 года.

Теги: Трубная металлургическая компания, финансовый отчет, показатели, трубы


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