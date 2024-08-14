Захарова: Надеемся, что просьба ООН о доступе в Курскую область не является перформансом

Российской стороне хочется надеяться, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова призвала ООН обратить внимание на то, что события в Курской области являются не нарушением прав человека, а терроризмом со стороны Украины. "Террористические угрозы, действия, нападения - это другая квалификация. И не надо подменять эти понятия", - добавила она.

Накануне сообщалось, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просит РФ предоставить доступ в Курскую область для проверки информации о нарушениях прав человека украинскими военными."Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно", - заявила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.

11 августа Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека с требованием осудить терроризм со стороны Украины и принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека. Она отметила, что в результате варварского нападения на Курскую область со стороны ВСУ пострадали тысячи мирных жителей.