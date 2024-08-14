Объем инвестиций в экономику Тюменской области составил 1,5 триллионов рублей

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на пресс-конференции, привел данные о развитии региона за последние годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Моор начал пресс-конференцию с интерактива. Журналистам он предлагает угадать, что означает та или иная цифра на экране. 13 — губернатор Тюменской области пять лет назад обещал, что в регионе будет построено именно столько детских садов. Фактически план был перевыполнен и за этот срок было возведено 19. По итогам ЕГЭ-2024, 91 школьник сдал экзамен на 100 баллов. За пять лет расселены 253,13 тыс. кв м. Только по программе расселения ветхого и аварийного жилья жилищные условия улучшили 15,7 тыс. человек.

Объем инвестиций в экономику области составил 1,5 трлн руб. Регион занимает третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2023 г. 61,3 тыс. человек родились в области за пять лет. Растет количество многодетных семей. За пять лет их стало на 52% больше - 39,6 тыс.

"Люди верят в Тюменскую область", - сказал губернатор.

Отметим, что представители 46 редакций федеральных, окружных, региональных СМИ работают на пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора.

Встреча проходит в эти минуты. Пресс-конференция посвящена 80-летию Тюменской области.