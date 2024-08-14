На юго-западе Москвы горит торговый центр "РИО"

Пожар распространяется по торговому центру "РИО" на юго-западе Москвы. "Возгорание произошло в четырехэтажном здании. <…> На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в МЧС.

По данным Baza, возгорание в здании ТЦ на Большой Черемушкинской улице могло начаться в фитнес-центре или рядом с ним. Из здания валит густой дым, видны языки пламени. Сейчас для тушения пожара готовится авиация, есть угроза дальнейшего распространения огня.

По предварительным данным, никто не пострадал, людей эвакуируют.