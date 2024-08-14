Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков"

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung, телеканал ARD и газета Die Zeit, проведшие совместное расследование.

Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше.

Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда", передает ТАСС.

Напомним, издание The Washington Post сообщало, что украинский полковник Роман Червинский якобы руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководные водолазное снаряжение для установки зарядов взрывчатки на газопроводах.

Также СМИ сообщали, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках". Якобы после совместного расследования ZDF и Der Spiegel у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать.