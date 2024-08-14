В Казани ищут учителей по объявлениям в подъездах

Казанский лицей №186 развесил объявления о наборе учителей во дворах, пишут местные СМИ. Заведению нужны учителя почти по всем предметам.

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В самом лицее заявили, что уже все вакансии закрыты. При этом там не понимают, куда идут выпускники педагогических вузов. В расклеивании же объявлений ничего необычного не видят. Это повсеместная проблема.

Интересно, что объявление размещали и в интернете, на одном из сайтов по поиску работы, но ни одного нормального педагога там не нашли.

Накануне начальник отдела кадровой политики Минобрнауки Татарстана Гузель Гатауллина заявила, что в республике не хватает около 2,3 тыс. учителей. Больше всего нужны учителя начальных классов, математики, русского языка, физики, химии и иностранных языков.

Выпускники педагогических вузов не видят смысла работать учителем в условиях, когда студенческая подработка может принести больше дохода. Зарплаты в школах - это унижение. Как признают в частных разговорах директора казанских школ, в кафе можно заработать в два-три раза больше, чем в школе, пишет "АиФ-Казань".

На сегодняшний день базовый оклад учителя составляет 21 тыс. рублей. А в среднем казанские педагоги зарабатывают около 36 тыс. Модальная зарплата еще ниже - 30 тыс. При таких зарплатах проблема будет только усугубляться, что обязательно отрицательно скажется на качестве образования и будущем страны, которая не может обеспечить нормальное обучение и воспитание новых поколений.

Об огромной нехватке учителей в России говорят много лет. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, осенью прошлого года не хватало лишь 30 тыс. педагогов. Многие депутаты же называют цифры до 300 тыс. А если посчитать, какое количество ставок "тянут" все учителя, то разрыв может вырасти до миллиона. То есть 1,2 млн учителей при работе в среднем на 1,7-1,8 ставки (эти цифры периодически всплывают) тянут более 2 млн ставок. Иными словами, при нормальной работе на одну ставку стране нужен еще практически миллион учителей. Эту проблему власти "решают" тем, что вынуждают учителей из-за крайне низкой зарплаты брать по полторы-две ставки, закрывая вакансии.

Отработать новую систему оплаты труда бюджетников, в том числе учителей, в феврале в Послании Федеральному Собранию поручил президент РФ Владимир Путин. Правительство работает над пилотным проектом новой системы оплаты труда учителей, сообщил недавно вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Хотя еще в 2023 году Кравцов обещал разработать единую систему оплаты труда учителей до конца 2023 года. Но это так и не было сделано, и больше Кравцов об этом не упоминал.