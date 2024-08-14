Названа предварительная причина ДТП на уральской трассе с девятью пострадавшими

В прокуратуре назвали предварительную причину ДТП на трассе "Первоуральск – Шаля", в котором пострадали девять человек.

Напомним, авария случилась сегодня утром: столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль "Фольксваген Гольф". Два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу. Позже еще пятеро пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля, совершая обгон по обочине, не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

Точная причина ДТП будет установлена в ходе доследственной проверки, проводимой полицейскими. В прокуратуре пообещали дать оценку законности принятого по ее итогам решения.

Ранее сообщалось, что автобус ехал по маршруту №110 "Новоуткинск – Первоуральск". На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, на данном участке дороги организовано реверсивное движение для всех видов транспорта.