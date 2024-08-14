Власти США пытаются выяснить цель атаки ВСУ на российскую территорию

Пентагон и Белый дом заявляют, что не имеют понятия о целях атаки ВСУ на российскую территорию и пытаются прояснить этот вопрос с Киевом. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства США Патрик Райдер и пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что США не участвовали ни в каком аспекте планирования или подготовки вторжения Украины в Курскую область России.

Карин Жан-Пьер повторила, что США не получали предварительного уведомления от Украины о планируемых военных действиях в приграничном с Россией регионе.