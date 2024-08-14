Мэр Кабец рассказал, из-за чего у жителей Первоуральска пропала вода

Глава Первоуральская Игорь Кабец рассказал, почему у жителей города вдруг пропала вода. Оказалось, что на улице Вайнера произошла коммунальная авария, работы по устранению которой уже завершены.

"Вчера, в ходе выполнения работ подрядной организацией, была повреждена труба диаметром 500 мм на улице Вайнера. Ночью специалисты ПМУП "Водоканал" приступили к устранению повреждения. Было задействовано 5 единиц техники, 13 человек. В 04.00 14.08 работы по устранению аварии были завершены, водоснабжение будет восстановлено до 13.00",- написал градоначальник.

Однако его пост в социальных сетях не объясняет, почему горячая вода у ряда жителей пропала еще две недели назад.

Отметим, что о качестве воды в Первоуральске уже известно всему региону. Постоянные коммунальные аварии, темная вода из-под крана, многочасовые очереди к мобильному резервуару, арест руководства местного "Водоканала": все это уже приобрело свое собственное название "водный Кабец" в честь главы города. Осенью прошлого года ситуация с водоснабжением жителей Первоуральска привела к уголовному делу. В дальнейшем горожане призывали Владимира Путина вмешаться в "водный" произвол властей.

В прошлом месяце на Первоуральск обратил внимание заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев - он озаботился непрекращающимися проблемами с низким качеством воды, подаваемой жителям города и поручил установить причины ненадлежащей работы станции очистки воды.