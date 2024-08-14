Силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов и четыре ракеты "Точка-У" на регионами РФ

Силы ПВО минувшей ночью уничтожили 117 украинских беспилотников и четыре ракеты "Точка-У" над регионами России, сообщает Минобороны РФ.

37 беспилотников и четыре ракеты уничтожены над Курской областью, еще 37 беспилотников уничтожены над Воронежской областью, 17 дронов – над Белгородской областью, 11 – над Нижегородской областью, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орловской и 1 – над Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Нижегородскую область, расстояние от которой до ближайшей границы с Украиной составляет около 600 км. По словам очевидцев, территория рядом с авиабазой Саваслейка перекрыта, пишет Baza.

В Воронежской области в результате падения обломков беспилотников незначительно повреждены несколько жилых домов, хозпостройки и транспорт.