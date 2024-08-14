"Уезжайте за город". Жители Первоуральска снова переживают "водный кабец"

Жителей Первоуральска не отпускают водные передряги: горячей нет уже несколько дней, а накануне отключили и холодную. Но даже до этого некоторым жителям воспользоваться ею было нельзя - из крана текла мутная, почти черная вода, совершенно непригодная для употребления.

"Накануне днем бежала какая-то черная дрянь из холодного крана. У нас горячей нет уже две недели", – передает слова уральцев Telegram-канал "ЖЭК Потрошитель".

Более того, жителям Первоуральска предлагают выехать за город на некоторое время, поскольку в ближайшие дни возможности пользоваться водой не будет.

Накануне.RU обратилось в местный "Водоканал", однако сотрудник аварийно-диспетчерской службы заявил, что не располагает данными и общаться со СМИ не станет. По его рекомендации редакция обратилась в секретарю предприятия, однако там сначала перевели на диспетчера, а позже посоветовали обратиться в отдел окружающей среды. Туда дозвониться уже не удалось. Накануне.RU направило в ППМУП "Водоканал" запрос с просьбой разъяснить ситуацию и пояснить, когда наладится водоснабжение.

На сайте предприятия от 8 августа содержится информация о том, что с 00.00 16 августа до 18 августа в городе будет проводиться обширная промывка сетей водоснабжения, после которой последует дезинфекция всех сетей. В это время использовать водопроводную воду можно будет только для технических нужд, ввиду повышенной дозы хлора.

Жителям рекомендовали запастись холодной водой, однако как это сделать при ее отсутствии - не пояснили. В это же время по городу будут передвигаться автоцистерны с питьевой водой для нужд населения. О графике обещают сообщить позднее через СМИ.

О качестве воды в Первоуральске уже известно всему региону. Постоянные коммунальные аварии, темная вода из-под крана, многочасовые очереди к мобильному резервуару, арест руководства местного "Водоканала": все это уже приобрело свое собственное название "водный кабец" - в честь главы города Игоря Кабеца. Горожане призывали Владимира Путина вмешаться в "водный" произвол властей, однако министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сравнил жителей города с персонажами книги "Маугли" и призвал не жаловаться на качество воды, за которую люди якобы платят так мало.

Обновлено: глава Первоуральская Игорь Кабец рассказал, почему у жителей города вдруг пропала вода. Оказалось, что на улице Вайнера произошла коммунальная авария, работы по устранению которой уже завершены. Однако его пост в социальных сетях не объясняет, почему горячая вода у ряда жителей пропала еще две недели назад.