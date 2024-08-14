Иван Таврин продал один из крупнейших в России медиахолдингов

В "Медиа 1", который Таврин собирал многие годы, входят телеканалы "Муз-ТВ", "Ю", "Солнце" и региональный радиохолдинг "Выбери радио" (152 радиостанции в 20 городах).

Один из крупнейших в России медиахолдингов – "Медиа 1" – меняет владельца. Kismet Capital Group Ивана Таврина продает актив группе инвесторов, среди которых, например, "Медиа-телеком" (совместное предприятие "Ростелекома" и "Национальной медиа группы", пишут "Ведомости".



