Режим ЧС регионального уровня введен на всей территории Белгородской области

Режим ЧС регионального уровня объявлен на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, эта мера нужна для усиления защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим. Планируется обращение в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне, добавил губернатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Гладкова распространить мораторий на выплату ипотеки и кредитов на пострадавшие районы Белгородской области.

11 августа Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 200 раз. Атакам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Краснояружский районы, Валуйский, Грайворонский, Шебекинский городские округа. Есть пострадавшие.