Свердловский облсуд назначил дату рассмотрения дела опекунши Наумовой и ее племянника

Свердловский областной суд назначил дату рассмотрения уголовного дела опекунши Вероники Наумовой. Также на скамье подсудимых оказался ее племянник.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, дело об истязании и убийстве маленького Далера Бобиева начнут рассматривать в понедельник, 26 августа. Наумова обвиняется в 62 преступлениях. По версии следствия, речь идет о 49 эпизодах незаконного лишения свободы, 5 эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, 2 эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Также женщину обвиняют в истязании, убийстве малолетнего и мошенничестве при получении выплат.

В деле есть и второй фигурант. Племянник опекунши Даниил Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

Уголовное дело поступило в облсуд в конце июля. Оно находится у судьи Александра Ладина. Как уточнили в инстанции, дело назначено к рассмотрению в открытом заседании.

В июне 2023 года Вероника Наумова, опекавшая 5-летнего Далера Бобиева, объявила его в розыск. В поисках принимали участие сотни екатеринбуржцев. В дальнейшем останки мальчика были обнаружены в гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью несколько месяцев назад. В дальнейшем опекуншу задержали.

В июле нынешнего года в прокуратуре Свердловской области рассказали всю хронологию истязаний и убийства Далера.