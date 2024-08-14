Беспилотники атаковали Нижегородскую область

Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую область, расстояние от которой до ближайшей границы с Украиной составляет около 600 км.

"В Кулебакском муниципальном округе сегодня утром работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. На месте работают необходимые оперативные и экстренные службы", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

"Предпринимаются все меры по минимизации последствий", - сообщил Никитин, не уточнив, что это за последствия.