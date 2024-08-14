На уральской трассе столкнулись автобус и легковушка: пострадали девять человек

На Среднем Урале произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось на 7 км трассы "Первоуральск – Шаля": столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и автомобиль "Фольксваген Гольф". Два пассажира автобуса, а также водитель и пассажир легковушки были доставлены в больницу. Позже еще пятеро пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

Известно, что автобус ехал по маршруту №110 "Новоуткинск – Первоуральск". В момент инцидента в салоне находилось 10 пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Как добавили в ведомстве, из-за ДТП на данном участке дороги организовано реверсивное движение для всех видов транспорта.