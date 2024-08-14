Учителя: дети мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школе

Около 53% учителей в России отметили, что у детей мигрантов наблюдаются проблемы с владением русским языком.

Кроме того, они испытывают трудности с освоением общеобразовательных предметов, говорится в результатах социологического исследования Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. 42% опрошенных педагогов заявили, что проблем с русским языком у детей мигрантов скорее нет, еще 5,5% затруднились с ответом. Разделились мнения и по поводу освоения детьми общеобразовательных предметов: 49,5% опрошенных считают, что проблема скорее есть, 47% – что ее нет (еще 4% затруднились ответить). 80% участников исследования считают, что у детей мигрантов нет проблем с дисциплиной, в противовес 15% других опрошенных педагогов. 70% отмечают, что у детей нет проблем с общением, еще 22,2% указывают, что они есть (8,2% затруднились ответить).

Эксперты рекомендуют учебным заведениям организовать очные и дистанционные курсы по русскому языку как иностранному на базе школ, увеличить выпуск из вузов учителей, обучающих иностранцев русскому языку, создать и продвигать электронные образовательные ресурсы (включая приложения для смартфонов) для обучения русскому языку, а также повысить доступность дополнительных занятий для детей в целях их культурной адаптации и мягкого погружения в языковую среду в организациях дополнительного образования.

Численность детей мигрантов в школах в 2023 году составила около 181 тыс. 500 человек, сообщают "Ведомости".

Ранее директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Алексей Благинин на заседании СПЧ по проблеме миграции и миграционной политики заявил, что 12% детей мигрантов, или 25 тыс. детей, которые посещают российские школы или детские сады, вообще не владеют или очень слабо владеют русским языком.