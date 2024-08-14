Объемы выдач ипотеки в июле упали втрое

Банки России за месяц почти втрое сократили выдачи жилищных кредитов.

Как следует из данных Объединенного кредитного бюро, в июле граждане взяли ипотечных кредитов на 292 млрд руб., что в 2,9 раза меньше, чем в июне. Количество выданных займов за это время упало в 2,3 раза — до 76,5 тыс. Если сравнивать с показателями 2023 года, то цифры вдвое ниже: в прошлом июле банки выдали 169 тыс. жилищных ссуд на 682 млрд руб.

Также изменились показатели среднего чека и срока. В июле средний размер ипотеки уменьшился на 20% — до 3,82 млн. А средний срок кредитования за месяц сократился с 24 лет 5 месяцев максимальных значений за всю историю рынка в России.

Выдачи ипотеки на новостройки также резко упали. При этом полная стоимость кредита на покупку жилья в июле достигла максимума за последние шесть лет и составила 13,1%.

Эксперты отмечают, что ощутимый спад в сегменте жилищного кредитования — результат завершения в июле части льготных госпрограмм. Снижение спроса на ипотеку будет продолжаться, сообщают "Известия".