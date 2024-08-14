Обманывавшие Долину на 200 млн рублей мошенники находятся на Украине

Телефонные злоумышленники, которые обманули российскую певицу Ларису Долину на 200 млн руб., находятся на Украине.

По словам полицейских, мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение артистку и убеждали ее перевести накопления на "безопасные счета".

Долину ввели в заблуждение под предлогом перевода денег на безопасные счета и склонили к передаче денег с продажи квартиры в Москве курьеру, сообщает ТАСС.

По делу о мошенничестве с квартирой Долиной задержана 53-летняя женщина-курьер. Она забрала у Долиной часть денег и перевела мошенникам.