В Курской области заявили, что силы ВСУ заблокированы

Ситуация в Курской области сложная.

Как заявил доверенное лицо врио губернатора Курской области гвардии полковник Алексей Кондратьев, при этом она под контролем. Отмечается, что противник пытается прорваться на отдельных участках, однако российские вооруженные силы, пограничники, подразделения Федеральной службы безопасности успешно заблокировали украинских военных на данных рубежах.

Кондратьев отметил, что в настоящее время идет уничтожение по частям проникших мобильных групп противника. При этом на здании администрации в городе — российский флаг, в Судже действуют российские подразделения, но там появляются мобильные группы украинцев, их уничтожают, сообщает РИА "Новости".

Напомним, США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России. Киев обсуждал несколько вариантов атаки на Россию, прежде чем напасть на Курскую область 6 августа.