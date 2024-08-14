В Татарстане изучают мнение бизнеса о запрете на работу мигрантов

Министерство промышленности и торговли Татарстана изучает мнение бизнеса о возможном запрете работы мигрантов.

Предприятия получают письма от республиканского Минпромторга. В них чиновники пытаются узнать позицию о возможности запрета на привлечение трудовых мигрантов. Как заявил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев, бизнес отнесется к возможности запрета трудоустройства мигрантов негативно из-за дефицита кадров.

Николаев указал, что есть направления, в которых бизнес может обойтись без привлечения мигрантов, а для некоторых направлений запрет на работу мигрантов критичен. Речь идет о пассажирских перевозках, сфере услуг и строительства, сообщает "Коммерсантъ Волга–Урал" со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" для работодателей, нанимающих мигрантов. В рамках данной инициативы предлагается "экономически мотивировать" бизнес, который нанимает на работу россиян.