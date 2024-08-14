14 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Татарстане изучают мнение бизнеса о запрете на работу мигрантов

Министерство промышленности и торговли Татарстана изучает мнение бизнеса о возможном запрете работы мигрантов.

Предприятия получают письма от республиканского Минпромторга. В них чиновники пытаются узнать позицию о возможности запрета на привлечение трудовых мигрантов. Как заявил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев, бизнес отнесется к возможности запрета трудоустройства мигрантов негативно из-за дефицита кадров.

Николаев указал, что есть направления, в которых бизнес может обойтись без привлечения мигрантов, а для некоторых направлений запрет на работу мигрантов критичен. Речь идет о пассажирских перевозках, сфере услуг и строительства, сообщает "Коммерсантъ Волга–Урал" со ссылкой на комментарий пресс-службы ведомства.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый налог" для работодателей, нанимающих мигрантов. В рамках данной инициативы предлагается "экономически мотивировать" бизнес, который нанимает на работу россиян.

Теги: Татарстан, мигранты, работа


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Ранее 25.07.2024 01:02 Мск Бастрыкин предложил ввести налог для использующего труд мигрантов бизнеса
Ранее 24.07.2024 20:08 Мск СК предложил сформировать план по замещению трудовых мигрантов россиянами

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