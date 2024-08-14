Боррель поддержал Украину при обсуждении вторжения на Курскую область

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал Киев во время обсуждения вторжения на Курскую область.

Он провел беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я подтвердил полную поддержку народа Украины со стороны Евросоюза", – заявил евродипломат на своей странице в соцсети Х.

Напомним, США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России. Киев обсуждал несколько вариантов атаки на Россию, прежде чем напасть на Курскую область 6 августа.