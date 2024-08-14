За сутки из Курской области вывезено более 2000 человек

За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2 тыс. человек.

Как заявила пресс-секретарь врио главы региона Ирина Толмачева, в области работает 77 пунктов временного размещения, в которых разместились 5,5 тыс. человек, из них около 1 тыс. – дети.

В девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в них находятся около 8 тыс. курян. По всей стране подготовлены места в 400 ПВР на 30 тыс. человек.

За сутки спасатели доставили более 350 т гуманитарного груза в Курскую область. Это питьевая вода, продукты питания, предметы первой необходимости. Единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. получили почти 5 тыс. человек, сообщают "Ведомости".

Ранее зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области заявил, что вред, причиненный региону в ходе атаки Вооруженных сил Украины, должен быть учтен в реестре ущерба, нанесенного России ее врагами, чтобы выставить им за это счет.