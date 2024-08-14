Байден отказался комментировать вторжение ВСУ в Курскую область

Американский лидер Джо Байден не стал комментировать вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область.

Об этом он заявил журналистам Белого дома.

"Я бы предпочел не комментировать это публично", – заявил глава государства, сообщает РИА "Новости".

Позже Байден сказал, что регулярно получает отчеты о ситуации в Курской области каждые четыре-пять часов и отметил, что она представляет собой серьезную проблему.

Напомним, США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России. Киев обсуждал несколько вариантов атаки на Россию, прежде чем напасть на Курскую область 6 августа.