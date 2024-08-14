Продлен арест блогеру Шабутдинову

В Москве Таганский суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Он будет находиться под стражей до 16 октября. В ходе заседания следователь заявил, что Шабутдинов имеет паспорт государства Сент-Люсия, резидентство в ОАЭ, открытую визу США, а до задержания систематически менял адреса проживания, поэтому может скрыться от следствия.

Защита продолжает настаивать на его невиновности. Адвокат Калой Ахильгов заявил, что к материалам дела приобщили результаты анализа экспертов из РЭУ имени Плеханова и НИУ ВШЭ. Экспертиза подтвердила, что "курсы были действительно полезными". "Лайк" входил в рекомендации Минэкономразвития, имеет государственные лицензии, состоял в реестре Сколково.

"То, чем занимался Аяз, — это предпринимательская деятельность", — указал Ахильгов. По его словам, защита планирует обжаловать решение суда о продлении меры пресечения блогеру.

Следователь заявил, что заведены еще 22 уголовных дела по факту мошенничества, которые могут быть связаны с Шабутдиновым. При этом сейчас они не объединены с уголовным делом блогера, сообщает Forbes.

Ранее Таганский районный суд Москвы по ходатайству следствия наложил обеспечительный арест на имущество блогера и коуча Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Вину коуч не признает. Он находится в СИЗО.