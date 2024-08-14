Путин подписал указ о создании Морской коллегии России

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Морской коллегии РФ.

Ее главой назначен помощник главы государства Николай Патрушев. Согласно указу, в коллегии создаются советы по стратегическому развитию Военно-морского флота страны, по защите национальных интересов государства в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Комиссия, в том числе будет заниматься вопросами укрепления обороны и безопасности страны в Мировом океане, развития Северного морского пути как национальной транспортной коммуникации и обеспечения гарантированного доступа государства к глобальным транспортным коммуникациям. Функции межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике также переходят комиссии.

Также 13 августа Путин своим указом утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Основными функциями управления станет подготовка для президента предложений по поддержанию стратстабильности в Мировом океане, сдерживанию потенциальных противников и предотвращению агрессии с океанских и морских направлений, укреплению обороноспособности государства в Мировом океане, сообщает Forbes.