По делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной задержана курьер

По делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной задержана 53-летняя женщина-курьер. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

Она забрала у Долиной часть денег и перевела мошенникам.

"В августе текущего года в УВД Центрального округа города Москвы поступило обращение от гражданки о том, что она получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия. Выполняя указания звонивших, гражданка перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности, так же переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера", - говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест.

Сотрудники полиции города Москвы проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.