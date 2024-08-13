13 Августа 2024
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Фото: instagram.com/larisa_dolina_

По делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной задержана курьер

По делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной задержана 53-летняя женщина-курьер. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает корреспондент Накануне.RU.

Она забрала у Долиной часть денег и перевела мошенникам.

"В августе текущего года в УВД Центрального округа города Москвы поступило обращение от гражданки о том, что она получила ряд телефонных звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые хотели предотвратить совершаемые в отношении нее мошеннические действия. Выполняя указания звонивших, гражданка перевела имеющиеся сбережения на подконтрольные счета мошенников, после чего осуществила операции с недвижимостью, принадлежащей ей на праве собственности, так же переведя полученные денежные средства на подконтрольные мошенникам счета. Кроме того, потерпевшая передавала злоумышленникам наличные денежные средства через курьера", - говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест.

Сотрудники полиции города Москвы проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершению преступления.

Теги: курьер, Лариса Долина, квартира, мошенничество


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