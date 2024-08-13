США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России

США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Сообщается, что Киев обсуждал несколько вариантов атаки на Россию, прежде чем напасть на Курскую область 6 августа.

Как отмечается, США и ЕС дали Украине "благословение" на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны. При этом агентство указывает, что союзники по НАТО считают маловероятным, что Киеву удастся закрепиться на территории России.