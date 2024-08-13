Медведев заявил, что Россия взыщет ущерб, причиненный Курской области

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии "Единой России" в Курской области заявил, что вред, причиненный региону в ходе атаки Вооруженных сил Украины, должен быть учтен в реестре ущерба, нанесенного России ее врагами, чтобы выставить им за это счет.

"Мне кажется, нужно вместе с руководством Курской области, администрацией тоже помогать - с учетом того, что вы тоже общаетесь с людьми, которые в пунктах временного размещения находятся, которые имущество потеряли - формированию информационной базы, которую мы в конечном счете должны сделать и впоследствии использовать для предъявления к оплате, что называется, в той или иной форме", - заявил он.

Медведев также сказал, что необходимо еще решить, каким образом потом взыскивать ущерб, причиненный стране со стороны Украины.