В Екатеринбурге представили документальный фильм "Батальон Урал" о жизни бойцов в зоне СВО

В Екатеринбурге представили документальный фильм "Батальон Урал" о жизни бойцов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя центра специальной подготовки "Каскад" Дмитрия Норкина.

Картина создавалась для того, чтобы показать быт, тренировки, жизнь военнослужащих их семьям.

"Фильм как раз рассказывает без прикрас о том, как они живут, как они выполняют боевые задачи", - сообщил он.

Снять картину удалось за несколько летних месяцев. По словам Дмитрия Норкина, в большей части это была импровизация, поскольку они ездят туда не для съемок, а с гуманитарными целями, либо целями по обучению. Фильм не предназначен для публикации на широкую аудиторию. Его представили на закрытом показе в Доме офицеров Центрального военного округа для семей участников СВО.