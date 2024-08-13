В Екатеринбурге ввели карантин по бешенству

В Академическом районе Екатеринбурга ввели карантин по бешенству, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации, решено определить неблагополучным пунктом по бешенству животных территорию в радиусе 500 метров от границ эпизоотического очага. Очагом заболевания считается улица Рутминского, 1.

Запрещено проведение ярмарок, выставок животных, ввозить и вывозить животных. Карантин будет действовать до 30 сентября. Главе города Алексею Орлову рекомендовано принять меры по профилактике бешенства в неблагополучном пункте.

Причиной введения карантинных мер стал мертвый лисенок, найденный на территории детского сада рядом с Березовой рощей.