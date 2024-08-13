В 7 школах Астраханской области капитально отремонтированы спортзалы

"В семи астраханских школах капитально отремонтируем спортзалы к началу учебного года", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего в рамках нацпроекта «Образование» в этом году на проведение ремонта школьных спортивных залов выделено более 9 млн рублей. Все образовательные учреждения расположены в сельской местности, и практически везде работы уже завершены.

"Теперь более чем у полутора тысяч мальчишек и девчонок появятся комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Помимо ремонта на объекты закупают и необходимый инвентарь. А в селах Бахтемир и Ильинка Икрянинского района заменили оборудование на уличных пришкольных стадионах. Спорт имеет большое значение в развитии молодого поколения. За последние 5 лет нам удалось обновить материально-техническую базу для занятий физической культурой в 54 сельских школах", - отметил Игорь Бабушкин.