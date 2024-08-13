VI Межрегиональная конференция «Астраханская губерния – госЗАказ!» начала работу в Астрахани

Сегодня в Астрахани на площадке отеля «Азимут» состоялось открытие VI Межрегиональной конференции «Астраханская губерния – госЗАказ!». Мероприятие организовано региональным министерством экономического развития.

Приветствуя участников конференции, председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев отметил: «Уже в шестой раз Астраханская область становится площадкой для профессионального обмена опытом специалистов и руководителей в сфере закупок. Наша экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам, показывает устойчивость к целому ряду рисков. По поручению Президента России реализуются антикризисные меры для обеспечения стабильности на внутреннем рынке, укрепления индустриального и технологического суверенитета страны».

Председатель регионального правительства подчеркнул, что сейчас особое внимание уделяется поддержке отечественного производства и, вместе с тем, сохранению прозрачности в сфере закупок и грамотному расходованию бюджетных средств.

В работе конференции принимают участие представители Центрального аппарата ФАС, Федерального казначейства, ведущие эксперты в сфере закупок, около 300 заказчиков Астраханской области.

С 13 по 16 августа участники конференции обсудят вопросы закупок при реализации национальных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, модернизацию первичного звена здравоохранения, строительства и ремонта детских и образовательных учреждений, импортозамещение. Также рассмотрят примеры судебной практики и контрольной деятельности, типичные нарушения заказчиков.