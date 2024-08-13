Австрия видит "огромные риски" в возможном прекращении транзита российского газа через Украину

Австрия видит "огромный риск", если поставки российского газа через Украину прекратятся в результате военных действий, которые сейчас идут.

"Пока существует зависимость от поставок российского газа, существует огромный риск соответствующего сбоя поставок с далеко идущими последствиями. <…> Мы должны как можно скорее положить конец зависимости Австрии от поставок российского газа", - говорится в заявлении Министерства энергетики страны.

Правящая коалиция Австрии пообещала прекратить импорт российского газа к 2027 году в рамках трансформации энергетической системы страны, напоминает Bloomberg.

Австрия сохранила одну из старейших и самых тесных связей с российскими энергоносителями в Европе и в 2018 году продлила долгосрочный газовый контракт до 2040 года.