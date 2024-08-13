ЛДПР снова предложила ввести выплаты к 1 сентября

Депутаты ЛДПР предложили установить семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, инвалидам и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 18-23 лет, которые учатся очно, выплату к 1 сентября. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Законопроект вносится уже четвертый раз. Выплаты предлагается делать за счет федерального бюджета. Размер выплаты к началу учебного года составит величину прожиточного минимума на ребенка.

Соавтор законопроекта председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что фракция руководствуется принципом, что вода камень точит. Так же было с законопроектом об индексации пенсий работающим пенсионерам. Тема много лет муссировалась, законопроекты отклонялись, но в итоге решение было принято.