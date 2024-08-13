Долги Мотовилихинских заводов в пять миллиардов были проданы

Долги "Мотовилихинским заводов" в 5 млрд руб. были проданы за 500 тыс. руб., сообщает РБК Пермь.

Торги по двум лотам объявили 21 июня, итоги были подведены 12 августа.

Конкурсный управляющий ПАО "Мотовилихинские заводы" объявил победителем по лоту с самым крупным долгом "Камасталь" (в 4 млрд. 744 млн руб.) московского ИП Андрея Похряева. Он предложил лучшую цену в 500 тыс. руб.

По данным Rusprofile, основным видом деятельности ИП являются легковые такси и аренда легковых автомобилей с водителем.