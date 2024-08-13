Мошенники выманили у Ларисы Долиной квартиру и 180 миллионов рублей

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. 68-летняя певица записала видеообращение.

"В отношении меня совершены очень изощрённые и спланированные мошеннические действия", - рассказывает Долина. По ее словам, возбуждено уголовное дело, по которому она признана потерпевшей. На квартиру звезды в элитном московском ЖК наложен арест, она сама отдала им 180 млн руб.

Ранее сообщалось, что мошенникам удалось продать квартиру Долиной. Сегодня на территории жилищного комплекса объявились люди, которые, по всей вероятности, приобрели у мошенников квартиру. Их задержали, сейчас правоохранительные органы ведут разбирательство.