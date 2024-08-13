В Екатеринбурге неизвестный бросает в детей на площадке ножи

В Екатеринбурге во дворе дома на Пехотинцев, 4К на детскую площадку с верхних этажей прилетел нож. Как оказалось, подобное происходит не в первый раз, однако отыскать злоумышленника так и не удалось.

Инцидент произошел накануне. Как сообщает паблик "Безумный ЕКБ" со ссылкой на подписчиков, в этот момент на площадке играли дети - к счастью, никто не пострадал. По словам охраны, камеры не могут заснять, кто именно бросается ножами. По некоторым данным, лезвия летят с 25 этажа. Сейчас родители опасаются отпускать своих детей во двор.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, служба уполномоченных участковых уже проводит проверку и выясняет личность "снайпера". Там также сообщили, что раньше в полицию по поводу аналогичных событий местные жители не сообщались.