В Курской области объявили эвакуацию в еще одном районе

Добровольная эвакуация началась в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава района Владимир Зайцев в своем Telegram-канале.

По его словам, утром 13 августа власти начали собирать заявки на вывоз местных жителей в безопасные места. До этого люди уезжали самостоятельно.

"На вчерашний день заявок не было, хотя понимаю, что людей осталось много, но они не хотят выезжать", - написал Зайцев.

Большесолдатский район граничит на юге с Суджанским районом, где обстановка оценивается как тяжелая.

Как сообщил 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России, под контролем ВСУ находятся 28 российских населенных пунктов. На этой территории продолжают находится 2 тыс. человек, о судьбе которых ничего не известно. Также Смирнов сообщил, что 180 тыс. человек в регионе подлежат эвакуации, выехали сами или вывезены властями 121 тыс. человек. При масштабной атаке ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей.