Известные экстремалы России будут три дня соревноваться в Екатеринбурге

Сразу три дня - 15, 16 и 17 августа - в Екатеринбурге будут проходить первенство России по велосипедному спорту и всероссийские соревнования "Кубок RCC Extreme" в дисциплине ВМХ фристайл-парк. Сильнейшие райдеры страны соберутся в скейт-парке RCC Extreme, построенном Русской медной компанией на аллее возле КРК "Уралец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, среди уже заявленных судей и участников известные экстремалы: чемпион России 2024 года в дисциплине самокат-парк Артем Кузьминов (Москва), чемпион России 2023 года в дисциплине самокат-парк Артем Пенкрат (Санкт-Петербург), призер чемпионата России по BMX-фристайлу Артем Агарков (Московская область), призер чемпионата России 2024 года по самокату Иван Гребенюк (Москва) и другие сильнейшие спортсмены страны.

Тренировки и квалификационные заезды начнутся 15 августа. Финалы состоятся в субботу, 17 августа, а первая шестерка райдеров по итогам чемпионата попадет в сборную России. В этот же день на площадке у КРК "Уралец" пройдут баттлы между сильнейшими райдерами Урала и сборной России. Своими экстремальными навыками сборная Екатеринбурга померится с лучшими экстремалами страны в дисциплинах самокат-парк, самокат стрит и BMX стрит.

Также организаторы мероприятия запланировали и другие развлечения. Помимо выступлений профессиональных спортсменов, зрителей ждет большое количество развлечений и активностей: фотозоны, зоны граффити, уличные танцы, зона кастомизации одежды, игровая зона, а также розыгрыши фирменного мерча RCC Extreme.

В качестве подарка спортсменам и жителям Екатеринбурга 17 августа, в честь Дня города, на закрытии соревнований, организованных Русской медной компанией в парке RCC Extreme, выступит популярный российский исполнитель в стиле рэп, музыкальный продюсер и блогер Slava Marlow. За разогрев публики будут отвечать барабанщик Emil Vergo и музыкальный дуэт Lovanda из Москвы.

Еще один подарок от РМК для всех екатеринбуржцев в День города - группа Dabro. Они станут хедлайнерами площадки в Историческом сквере.

Программа 17 августа

9:00 – 12:00 Всероссийские соревнования по BMX.

12:00 – 13:00 Баттл самокат стрит (4x4). Сборная Урала и Сборная России.

13:00 – 14:00 Баттл BMX стрит (4x4). Сборная Урала и Сборная России.

14:00 – 14:40 Самокат AIR (6 участников, личный зачет).

14:50 – 15:00 Торжественное открытие первенства РФ ВМХ фристайл-парк: построение, поднятие флага.

15:00 – 18:00 Первенство РФ по BMX (финалы среды юниоров и юниорок).

19:00 – 22:00 Вечернее шоу, выступление звезд.