В Астрахани пройдет IХ «Каспийский медиафорум». Тема мероприятия: Диалог культур – основа развития Каспийского региона

16-17 августа в Астрахани состоится IХ «Каспийский медиафорум», темой которого станет «Диалог культур – основа развития Каспийского региона».

Ежегодно на форум из разных стран съезжаются представители органов власти, политологи, ученые, представители журналистского сообщества, медиаспециалисты, лидеры общественных организаций.

В этом году в регион прибудут делегации из Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и других.

Для участия в медиафоруме в Астрахань приедут представители администрации Президента РФ, а также заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, первый заместитель Генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман и другие.

Организаторами форума являются правительство Астраханской области, Администрация Президента Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, центра международных и общественно-политических исследований «Каспий-Евразия», политологического центра «Север-Юг».

Информационными партнёрами выступают информационное агентство «ТАСС», межгосударственная телерадиокомпания «МИР», международная сеть TV BRICS. Основной площадкой проведения Каспийского медиафорума станет Астраханский государственный театр оперы и балета.

В рамках форума подведут итоги конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

Также состоится пленарное заседание «Диалог культур – основа развития Каспийского региона». Будут работать различные дискуссионные площадки, на которых участники обсудят цифровые технологии в искусстве и медиа, новую жизнь традиционного искусства и кино как универсального языка коммуникации, а также примеры культурно-исторического единства на евразийском пространстве.